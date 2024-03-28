عبير صبري تبهر متابعيها بفستان مخملي لافت| شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

ظهرت عبير صبري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا اسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، كما تميز باللون الأزرق المصنوع من القماش المخملي .

أكملت عبير صبري إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الفضي، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة للغاية مما كشف عن جمالها.