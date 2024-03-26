فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، صورا لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

وتألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الروز المزين بالكامل بالتطريزات الراقية التي زادت من اناقتها .

وحمل فستان درة توقيع براند شالكي، وبلغ سعر التصميم 528.66 دولار أمريكي أي يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.