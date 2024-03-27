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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يشيد بابتكار عباقرة كلية التمريض نموذجا محاكي لجهاز الغسيل الكلوي

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر

كرم مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، فريق العباقرة من طالبات كلية التمريض بنات بالقاهرة اللائي قمن بابتكار وتطوير نموذج محاكي لجهاز الغسيل الكلوي يسهم في عملية تدريب طالبات كلية التمريض (مصريات - وافدات).

مجلس جامعة الأزهر يشيد بابتكار عباقرة كلية التمريض 

ووجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة الكلية برئاسة الدكتورة آمال السباعي، عميدة الكلية، على هذا الابتكار المتميز الذي يعكس مدى وعي وإدراك طالبات كلية التمريض بنات القاهرة بأهمية وقيمة العلم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، انطلاقًا من أن التعليم هو القاطرة الحقيقية للتنمية.

ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكل طالبة أسهمت في ابتكار هذا النموذج التدريبي.

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جدير بالذكر أن نموذج المحاكاة كان من ابتكار طالبات الفرقة الثانية قسم التمريض الباطني الجراحي تحت إشراف الدكتورة هبة عبد العظيم، رئيس قسم التمريض الباطني الجراحي، والدكتورة ندى جهاد أبو طه، المدرس المساعد بالقسم.
ويسهم هذا الابتكار بشكل كبير في تدريب الطالبات المصريات والوافدات على استخدام هذه التقنية المهمة، ويعزز مستوى التعليم والتدريب في مجال التمريض باعتباره الساعد الأيمن للجيش الأبيض.

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