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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر يثمن دور القاهرة في إنفاذ المساعدات إلى غزة

سفير الاتحاد الاوروبي
سفير الاتحاد الاوروبي بمصر

أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، بالشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين في جميع المجالات، مثمنا الدور المهم الذي تقوم به القاهرة؛ لتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي،  خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي، الذي أقامه اليوم الأربعاء، لتكريم للصحفيين المصريين، أهمية مصر نظرًا لموقعها الجغرافي في الشرق الأوسط وإفريقيا فضلا عن المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها.

 

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ونوه إلى الشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تم التوقيع عليها مؤخرا بالقاهرة؛ لترفيع العلاقات والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يقدم - دعمًا لهذه الشراكة - حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 4ر7 مليار يورو للفترة 2024 - 2027، وتتضمن 600 مليون في شكل منح بما في ذلك 200 مليون لإطارة الهجرة؛ و8ر1 مليار من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للحوار الجنوبي، و5 مليارات من القروض الميسرة.

وأضاف أن وثيقة الشراكة الاستراتيجية تحدد بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية والاستراتيجية، التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والمياه بالاضافة إلى تنمية رأس المال البشرى.. موضحا انه يتم العمل حاليا مع الحكومة المصرية من أجل تنفيذ الوثيقة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم مؤتمر الاستثمار الدولي في مصر؛ والذي يسهم في تعزيز التبادل التجارى بين مصر والاتحاد وتعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الإستثمارات العامة والخاصة.

كما أشاد بالدور الذي يقوم به الصحفيون المصريون في تغطية مجالات التعاون بين الجانبين.

وردا على سؤال حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهم المشروعات التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، قال السفير برجر إن الاتحاد سيواصل العمل على دعم الاستثمارات فى مصر حيث تقرر 8ر1 مليار من الاستثمارات الإضافية فى إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبى، فضلا عن المشروعات فى قطاعات المياه والطاقة والتعليم والتنمية وتنمية رأس المال البشرى.

وأشار إلى التطورات التي تشهدها المنطقة على ضوء الأزمة في غزة والبحر الأحمر وكذلك الوضع في ليبيا.. ففيما يتعلق بغزة، قال إن المجلس الأوروبي قد دعا - بالإجماع قبل أيام، في ختام قمة الإتحاد الأوروبي ببروكسل قبل أيام - إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسلط السفير الضوء على المساعدات الإنسانية التى يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى غزة، والتي يتم إيصالها عبر معبر رفح البري، منوها بالدور المهم الذى تقوم به مصر لإيصال المساعدات، واصفا إياها بـ "أنها مركز ومنصة" لإيصال المساعدات إلى غزة.

 

 

 

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