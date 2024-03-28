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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل رحيل الحلقة 2.. خطوبة ياسمين صبري ومحمد الكيلاني

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثانية من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري. 

وخلال الحلقة الثانية من مسلسل رحيل، تحدث مشادة بين بدر شديد الاتربي (أحمد صلاح حسني) وبين صلاح (محمد الكيلاني) بسبب تقدم الأخير لخطبة رحيل (ياسمين صبري). 

ويلجأ التجار للمعلم شديد (أحمد بدير) لعدم توافر الأخشاب ولكن المعلم شديد يرفض اعطائهم الخشب، ويحدث مشادة بينهم. 

وتختتم أحداث الحلقة الثانية من مسلسل رحيل، بخطوبة رحيل لـ صلاح، بعدما وافق والد الأولى المعلم وهدان على خطبتهما، ويتم حرق مخزن المعلم وهدان. 

 

بوسترات مسلسل رحيل

طرحت الفنانة ياسمين صبرى عدد من البوسترات الدعائية لمسلسل رحيل المقرر عرضه فى النصف الثانى من موسم رمضان 2024.

وظهرت ياسمين صبري فى البوستر بشخصيتين مختلفتين ، وتصدرت ياسمين صبرى التريند بسبب إطلالتها واظافرها التى لفتت نظر متابعيها. 

 

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

 

أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

 

ياسمين صبري

وكانت أعربت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم “أبو نسب” الذى يعرض حاليًا فى دور العرض السينمائية ، مع الفنان محمد عادل إمام .

وقالت ياسمين صبري لـ"صدى البلد"، إنها تستمتع بالعمل مع محمد عادل إمام دائمًا بسبب وجود كيميا بينهما فى الأعمال التى قدماها سويًا .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

رحيل مسلسل رحيل ياسمين صبري الفنانة ياسمين صبري احمد صلاح حسني محمد الكيلاني

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