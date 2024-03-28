بعد تصريحات محامي اللاعب محمد المغربي بشأن أزمة حسين الشحات..أشرف عبدالعزيز يرد..تفاصيل

تقدم المحامي أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات، بتظلم في المحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان المقيد برقم 31 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة القاهرة الجديدة الكلية إلحاقا بالتظلم رقم 1450 لسنة 2024 تظلمات نيابة استئناف القاهرة، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.

واوضح، عبدالعزيز، أنه فوجيئ مساء امس 2024/3/26 بتصريح من، هاني بكري محامي المتظلم ضده اللاعب محمد عبد اللطيف بوشعيب الشيبي والشهير بمحمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز عبر المواقع الالكترونية بأنه تم تحديد جلسة 2024/4/18 لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات لمحاكمته ولم يتم إعلان المتظلم بصحيح القانون.



وأشار في التظلم، أنه نلتمس بعد الاطلاع على هذا التظلم والمحضر رقم 2744 لسنة 2023 إداري مدينة نصر ثان صدور قرار سيادتكم الكريم والعادل باستخراج الأوراق من الجلسة المحددة لها طبقا لما تم نشره عبر المواقع الالكترونية من حديث المحامي اللاعب محمد عبد اللطيف بوشعيب الشيبي ( محمد الشيبي ) لاعب نادي بيراميدز عبر المواقع الالكترونية بأنه تم تحديد جلسة 2024/4/18 ) لنظر قضية محمد الشيبي مع حسين الشحات ( المحاكمة المتظلم ) ولم يتم إعلان المتظلم بصحيح القانون ) في الشكوى المقدمة ضده بتحديد جلسة 2024/4/18 لمحاكمة المتظلم.

وطالب، بسماع أقوال شهود الواقعة وهم كلا من :اللاعب طاهر محمد طاهر، و اللاعب محمد مجدي أفشه، و اللاعب علي معلول، و رامي ربيعة، و سید عبد الحفيظ، و طاقم تحكيم مباراة النادي الاهلي ونادي بيراميدز الأربع حكام، و ضم تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مباراة الدوري العام بتاريخ 2023/7/23 من الاتحاد المصري لكرة القدم الأوراق التحقيق .

كما نطالب، بسماع أقوال مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مبارة الدوري العام، 2023/7/23 بتاريخ، وكذلك طلب وكيل المتظلم من النيابة العامة استدعاء :، جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم، و اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

كما نطالب، بإحالة المتظلم ضده اللاعب، محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه، و ضم قرار اتحاد كرة القدم المصري بشأن إحالة اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للجنة الانضباط والأسانيد القانونية التي تم الاستناد عليها بإحالته إلى لجنة الانضباط طبقا لقوانين ولوائح قانون الرياضة المصري والدولي .

كما نطالب، بضم تقرير لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصري وأي جزاءات تم توقيعها ضد اللاعب / محمد بوشعيب الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، مع استدعاء السادة أعضاء لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم المصري.