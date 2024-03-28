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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من اتحاد الكرة على أزمة حسام حسن ومحمد صلاح.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر عكس للعالم مدى قدرة مصر على استضافة وتنظيم أي حدث عالمي مهما كانت قوته وقوة المنتخبات المشاركة به.

وأضاف إيهاب الكومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن تنظيم البطولة نالت إشادة واسعة عامة.
وواصل إيهاب الكومي، أن البطولة أعادت الجماهير من جديد في المدرجات، حيث شهدت البطولة حضور بأعداد كبيرة، حيث إن تذاكر المباريات نفدت بعد طرحها بساعات قليلة.

وتابع إيهاب الكومي، أن المنتخب ظهر عليه بعض السلبيات أمام كرواتيا ولكن تلك الأمور سيعالجها حسام حسن المدير الفني للفراعنة في الفترة المقبلة قبل المعسكر القادم للمنتخب.

وعن أزمة محمد صلاح وحسام حسن قال إيهاب الكومي، أن هناك تنسيقا يتم باستمرار بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تواجد محمد صلاح في المعسكر المقبلة وأنهاء تلك الأزمة المستمرة، قائلاً «لا يوجد شخص عاقل يمكنه أن يقول بأن غياب محمد صلاح لم يكن مؤثرا في معسكر مارس»، مضيفاً أن المنتخب مصر ينتظر عودة المصابين محمد الشناوي وزيزو وإمام عاشور مع عودة صلاح في المعسكر المقبل للمنتخب، سنعمل جميعا من أجل تحقيق حلم الوصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2026.
وأشار إيهاب الكومي إلى أن هناك محاولات خلال الأيام المقبلة، لأنهاء الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح بما يخدم مصلحة منتخب مصر والكرة المصرية، مؤكداً أن محمد صلاح سيتواجد بمعسكر المنتخب المقبل والذي سيشهد خوض الفراعنة مباراتين أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، قائلاً« أي طلبات سيتم تقديمها من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر سيتم تنفيذها بشكل كامل».
 

حسام حسن محمد صلاح إتحاد الكرة المصرية أزمة حسام حسن

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