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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ندعم الأشقاء في فلسطين بأبسط أدوات في أيدينا

مؤلفة مسلسل مليحة: ردود الفعل الداعمة تشعرنا بمسئولية أكبر

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة


أكدت الكاتبة رشا الجزار مؤلفة مسلسل مليحة، أنهم بدأوا متأخرا في تنفيذ مسلسل مليحة، ولكن كانوا موفقين خلال سير العمل، مشيرة إلى أنهم بدأوا العمل في نوفمبر، واستمروا طوال 4 أشهر بشكل متواصل وأعادوا الكتابة في بعض الأشياء حتى تخرج في أفضل صورة كتابيا.


وأضافت رشا الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، أنهم سعوا إلى الظهور في أفضل شيء حتى يكون العمل الفني يليق بالمشاهد المصري والعربي، ويتم توصيل رسالة وندعم الأشقاء في فلسطين بأبسط أدوات في أيدينا.


وعبرت عن سعادتها بردود الفعل من الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسل مليحة، قائلة: "ردود الفعل كويسة على أول الحلقات ويحسسنا بمسئولية أكبر وباقي الحلقات ونتمنى يوصل رسالتنا، واستطعنا توصيل رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني من خلال تقديم مسلسل مليحة، وبنحاول نحكي السردية التاريخية للصراع العربي الاسرائيلي ونتمنى توصل للشباب".

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