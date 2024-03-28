طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص.. المقادير والخطوات

تعد المكرونة بالوايت صوص من طرق طهى الطعام التى انتشرت بصورة كبيرة فى المجتمع الشرقي.

إليك وصفة بسيطة لتحضير مكرونة بالوايت صوص للشيف الشربيني:

المكونات لعمل مكرونة بالوايت صوص

250 جرام من المكرونة (نوع المفضل لديك)

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من الدقيق

2 كوب من الحليب

ملح وفلفل حسب الذوق

1/2 كوب من الجبن المبشور (مثل البارميزان أو الشيدر)



طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

قم بغلي المكرونة وفقًا لتعليمات العبوة حتى تكون طرية. ثم قم بتصفيتها واحتفظ بالمكرونة جانبًا.

في قدر آخر على نار متوسطة، قم بذوبان الزبدة.

أضف الدقيق إلى الزبدة المذابة وقم بالتحريك المستمر لمدة دقيقتين لتكوين "رو".

قم بتدريجياً إضافة الحليب تدريجياً واستمر في التحريك حتى يصبح الصوص سميكًا ومتجانسًا.

أضف الملح والفلفل حسب الذوق واستمر في التحريك لمدة دقيقة إضافية.

أضف الجبن المبشور إلى الصوص واستمر في التحريك حتى يذوب الجبن ويمتزج بشكل جيد.

أضف المكرونة المستصفة إلى الصوص وقم بتحريكها جيدًا حتى يتم تغطية المكرونة بالصوص بالكامل.

قم بتقديم المكرونة بالوايت صوص فورًا وزينها حسب الرغبة بالبقدونس المفروم أو الفلفل الأسود المطحون.

تستطيع تعديل المكونات وفقًا لذوقك الشخصي، يمكنك إضافة الخضروات المفضلة لك مثل البصل المفروم أو الفطر المقطع لإضافة نكهة إضافية.