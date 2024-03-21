طريقة عمل البشاميل من غير مكرونة .. اعرف التفاصيل

تعد المكرونة البشاميل من الأكلات الشهية التى يتم تقديمها فى العزومات خاصة في رمضان.. ولكن قد يشعر البعض بالملل من كثرة تكرارها أو قد لا تتوفر كمية كافية منها وقت بدء ربة المنزل فى تحضير الطعام.

نعرض لكم طريقة عمل الأرز البشاميل وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني..

مقادير الأرز البشاميل

أرز ناضج

لحمة مفرومة معصجة

بصل

ثوم

بسلة

جزر

لبن

زبدة

دقيق

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت

قوام البشاميل

طريقة عمل الأرز البشاميل

* شوحى البصل والثوم في طاسة بها زيت على النار وأضيفي اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والبهارات ثم أضيفي البسلة والجزر.

* رصى الأرز في طاجن الفرن مع قليل من الزبدة ثم العصاج وفى طاسة أخرى شوحي الدقيق مع الزبدة على النار، ثم اسكبي اللبن تدريجيا حتى تحصلي على صوص البشاميل.

* ضعي بشاميل على الارز و العصاج ثم ادخلى الصينية فرنا ساخنا لمدة 20 ثم يقدم بعد النضج.