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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فتح عينيه| أحمد رفعت بره الغيبوبة.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

صدى البلد

عانى اللاعب أحمد رفعت بفريق كرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لأزمة صحية كبيرة خلال الأيام الماضية.

وتفاعل نشطاء السوشيال ميديا مع خبر سقوط اللاعب أحمد رفعت فى الملعب أثناء مباراة الاتحاد السكندري بشكل سريع خاصة أن قلبه توقف وفشل اللاعبين فى إفاقته.

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 ودخل اللاعب أحمد رفعت فى حالة غيبوبة وتم نقله على الفور للمستشفى وتم حجزه فى الرعاية المركزة ومنذ لك الحين وتصدر اهتمام رواد السوشيال ميديا يوميا .

وكشف تقرير المستشفى حالة اللاعب أحمد رفعت أنه تعرض لسكتة  قلبية بسبب شرب عدد كبير من أكواب القهوة تسببت في زيادة ضربات القلب وتوقفه وتعرض لمضاعفات عديدة.

وكانت حالة اللاعب أحمد رفعت صعبة خلال الأيام الماضية ووضع على أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة إنعاش القلب ولكن بدأ يحدث تحسن فى حالته مؤخرا

قال وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر في لقاء تلفزيوني ،أن اللاعب أحمد رفعت حدث تحسن بطيء جدًا فى حالته  وهو ليس فى غيبوبة كما يعتقد البعض وفتح عينيه مؤخرا. 

وأضاف : هو الآن تحت تأثير الأدوية المنومة من أجل إعادة الرئة للوضع الطبيعي بسرعة لذا فإن مستوى تركيزه واستيعابه منخفض مؤقتا.

احمد رفعت
احمد رفعت

ووفقا لما جاء فى موقع كليفلاند كلينك، نرصد لكم أهم المعلومات عن مرض أحمد رفعت وهو السكتة القلبية.


يمكن أن يكون للنوبات القلبية العديد من الأعراض، وبعضها أكثر شيوعًا من غيرها وتشمل أعراض النوبة القلبية التي يصفها الأشخاص في أغلب الأحيان ما يلي:

ألم في الصدر.
ضيق في التنفس .
مشكلة في النوم .
الغثيان أو عدم الراحة في المعدة.
خفقان القلب .
القلق أو الشعور بالموت الوشيك.
الدوار أو الإغماء.
والذكور أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس والتعب والأرق الذي بدأ قبل الأزمة القلبية كما أنهم يعانون من الغثيان والقيء أو ألم في الظهر أو الكتفين أو الرقبة أو الذراعين أو البطن.

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