قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضحية بني عبيد ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت
حفظت لمصر هويتها.. وزير الشئون النيابية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو
حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب؟|التعليم توضح
مصدر إيراني: اجتماعات مع الوسطاء اليوم في الدوحة لمناقشة أزمة هرمز
للوفاء بزيادة الطلب.. خطة عمل مشتركة بين الكهرباء والبترول خلال فصل الصيف
الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة
البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات
حصاد 12 عاماً من التنمية الصناعية.. "الصناعة" تقود النمو الاقتصادي وتوسع غير مسبوق في القاعدة الإنتاجية
قبل هبة مجدي.. نجوم إصابهم المرض اللعين وانتصروا عليه
تنبيهات جديدة من التعليم للطلاب لزيادة انضباط امتحانات الثانوية العامة 2026
أسعار النفط تتجه لتسجيل خسائر شهرية مع ترقب محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: القلب إذا استنار بالإيمان قاد العقل إلى الحكمة والسلوك إلى الصواب

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن في الإنسان قلبٌ، وعقلٌ، وسلوكٌ؛ ولا يستقيم حاله إلا إذا كان القلب المستنير بالإيمان موجِّهًا للعقل، وكان العقل الرشيد ضابطًا للسلوك.

معاني الإيمان والخشية من الله

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القلب يتلقى عن الله معاني الإيمان، والخشية، والرضا، والتسليم، والعقل يفهم ويميِّز ويقدِّر العواقب، ثم يأتي السلوك ترجمةً لما استقر في القلب وأدركه العقل.

وأشار إلى أنه بهذا الترتيب يصبح الإنسان عبدًا ربانيًّا، يجد أمر الله ونهيه محلًّا في نفسه، فلا تتحرك جوارحه قبل أن يتدبر عقله، ولا ينفرد عقله عن نور الإيمان وهداية القلب.

ولكن المشكلة التي نعيشها أن هذا الترتيب قد انعكس عند كثير من الناس؛ فسيطر السلوك على العقل، وسبق النشاطُ التفكيرَ، وسيطر العقل المجرد على القلب حتى أسكته.

فيرى الإنسان شهوةً، أو مصلحةً، أو منفعةً عاجلةً، فيبادر إليها من غير حكمة، ولا روية، ولا تفكر في العواقب. ثم يأتي العقل بعد وقوع الفعل، لا ليحاسبه ويصحح مساره، ولكن ليبحث له عن المبررات والمخارج.

فإذا حدَّثه قلبه بأن ما فعله قد يكون خطأً، أو شبهةً، أو أمرًا لا ينبغي، أسكت صوت قلبه، وأخذ يؤوِّل ويبرِّر، ويلف ويدور؛ حتى يطمئن إلى ما أراد، لا إلى ما أراده الله منه.

أما إذا استنار القلب بالإيمان، فقاد العقلَ إلى الحق، وقاد العقلُ السلوكَ إلى الصواب، ظهر ما نسميه نور العقل.

ونور العقل نور رباني يظهر أثره عندما يستقيم باطن الإنسان وظاهره، ويصبح مفتاحًا يعينه على إدراك نعم الله ومننه، وعلى النظر إلى ما أُعطي، لا إلى ما فاته، وإلى من هو دونه في أمور الدنيا، لا إلى من هو فوقه؛ فيحمد الله، ويرضى، ويشكر.

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269].
والعقل لا يكون منيرًا إلا بالعلم النافع، والعلم النافع هو الذي يزيد صاحبه معرفةً بالله، وخشيةً منه، وقيامًا بأمره.

قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 282].وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28].
وقال عز وجل: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9].
فالعلم في ميزان الهداية ليس مجرد معلومات متناثرة، ولو كانت كثيرة ودقيقة، وإنما هو علم يفتح للإنسان باب المعرفة، ويجعله يرى في كل شيء آيةً تدل على وحدانية الله وعظمته وحكمته.

فالعالم حقًّا هو الذي يرى في الكون دلائل ربه، فتجري على لسانه كلمات الذكر: لا إله إلا الله، وسبحان الله، وحسبنا الله، وإنا لله، وما شاء الله.

ولا يقولها بلسانه فحسب، ولا يفهمها بعقله فقط، وإنما يؤمن بها في قلبه، ويعيش معانيها بكيانه كله.

فهناك فرق كبير بين أن تقول: «سبحان الله» بلسانك، وبين أن تفهم معناها بعقلك، وبين أن يستقر معناها في قلبك، وبين أن تعيش في حياتك حقيقة التنزيه والتسليم لله.
وهناك فرق بين أن تقول: «لا إله إلا الله»، وبين أن تتحرر بها من الخوف من الخلق، والتعلق بهم، والخضوع لشهوات النفس.

وهناك فرق بين أن تقول: «حسبنا الله»، وبين أن تجد في قلبك حقيقة التوكل والكفاية والثقة بالله.
فهذه الكلمات العظيمة لا يكفي أن تُتلى بالألسنة، بل ينبغي أن تُفهم بالعقول، وتستقر في القلوب، وتظهر آثارها على الجوارح والسلوك.

فإذا عاشها الإنسان، وجد حلاوتها، واستقامت بها حياته، وسطع في داخله نور العقل.

إن نور العقل يصفو عندما يكون القلب المستنير بالإيمان موجِّهًا، والعقل المتدبر ضابطًا، والسلوك تابعًا لهما.

أما إذا سبق السلوكُ العقلَ، وغلب العقلُ القلبَ، انعكس الحال واضطربت الموازين؛ وهذا من البلاء الذي نراه في عصرنا، حين يتحرك الإنسان أولًا، ثم يفكر بعد ذلك، ثم يبحث عن مبرر لما فعل.
فأعد ترتيب حياتك: دع قلبك المؤمن يوجِّه عقلك، ودع عقلك الرشيد يضبط حركتك، واجعل علمك سبيلًا إلى الله، لا حجابًا عنه.
فليس المقصود أن نلغي العقل، بل أن نستنيره بالإيمان، وليس المقصود أن نتبع العاطفة، بل أن نطهِّر القلب حتى يكون موضعًا للحكمة والبصيرة.
فإذا استنار القلب بالإيمان، واستقام العقل بالحكمة، انضبط السلوك، وأشرق في الإنسان نور العقل.
 

معاني الإيمان والخشية من الله الرضا والتسليم لله الرضا بقضاء الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

سعر الجنيه

1200 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. عيار 21 يستقر

سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية

نورهان قاتلة والدتها

تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

ترشيحاتنا

جانب من المناقشة

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

احمد صفوت واشرف زكي

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

نسرين طافش

نسرين طافش بين الفن والحياة الخاصة.. محطات أثارت الجدل وانفصال متكرر | تقرير

بالصور

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح
قبل النوم بـ30 دقيقة.. عادة بسيطة قد تغير يومك بالكامل وتمنحك نشاطًا في الصباح

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي
الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه
لا تضعه في الثلاجة.. خطأ شائع يفسد هذا الطعام ويغير مذاقه

على ضوء القمر.. سارة سلامة تخطف الأنظار في جلسة تصوير ليلية

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فيديو

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد