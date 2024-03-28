نصائح تدعم شخصا يحاول الانتـ حار ليعدل عن تفكيره.. تعرف عليها

إذا كنت تشعر بأن شخصًا ما يواجه خطر الانتحار، فمن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدته، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تدعمك في دعمه وتشجيعه على تغيير تفكيره وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

نصائح تدعم شخص يحاول الانتحار ليعدل عن تفكيره

خذ الموضوع على محمل الجد: اتصل بالشخص وأعبر له عن قلقك العميق بشأن حالته. أظهر له أنك مهتم ومستعد للتحدث والاستماع.

استمع بتفهم: قد يشعر الشخص بالعزلة واليأس. قم بالاستماع إليه بتفهم ودون أن تحكم عليه. دعه يعبر عن مشاعره وتجاربه بحرية.

أظهر التعاطف والدعم: أعبر للشخص عن تعاطفك ودعمك الكامل. أكد له أنه ليس وحده في مواجهة مشاكله وأنك مستعد لمساعدته في البحث عن حلول.

تحدث بصدق عن التداعيات: أوضح للشخص تداعيات الانتحار على حياته وعلى الأشخاص المحيطين به وأهمية الحياة وفرص التحسن والشفاء.

قدم المساعدة المباشرة: إذا كنت تعتقد أن الشخص على وشك الانتحار، لا تتردد في الاتصال بالخدمات الطارئة المحلية أو الإبلاغ عن الحالة إلى الجهات المعنية.

تشجيع البحث عن مساعدة محترفة: حث الشخص على طلب المساعدة من محترفي الصحة النفسية، مثل الأطباء أو المستشارين النفسيين أو خطوط المساعدة المتاحة في منطقتك.

بقاء معه: حاول أن تكون متواجدًا للشخص ودعمه. قد يكون الشعور بالوحدة والعزلة عاملاً مؤثرًا في الانتحار، لذا حاول أن تظل على اتصال وتعرض الدعم المستمر.

لا تتجاهل التهديد: إذا تلقيت تهديدًا مباشرًا للانتحار، فتعامل معه بجدية فائقة وابحث عن الدعم الفوري من الجهات المناسبة.

مهم جدًا أن تتخذ إجراءات عاجلة وتعمل مع المحترفين المؤهلين لتقديم الدعم والمساعدة للشخص المعني. لا تتردد في الاتصال بخط المساعدة الوطني للانتحار أو خدمات الطوارئ في منطقتك للحصول على تقديم المساعدة الملائمة في هذه الحالة. يُرجى الاتصال بمركز الطوارئ المحلي أو الاتصال بأحد الأشخاص الموثوق بهم في القرب منك للحصول على المساعدة اللازمة.