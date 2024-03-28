عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

نصائح تدعم شخصا يحاول الانتـ حار ليعدل عن تفكيره.. تعرف عليها

نصائح تدعم شخص يحاول
نصائح تدعم شخص يحاول الانتحار ليعدل عن تفكيره

إذا كنت تشعر بأن شخصًا ما يواجه خطر الانتحار، فمن المهم أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدته، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تدعمك في دعمه وتشجيعه على تغيير تفكيره وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

ريهام عبد الغفور أول الحضور في عزاء والدة الفنانة الأردنية رولين القاسم

هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

نصائح تدعم شخص يحاول الانتحار ليعدل عن تفكيره

خذ الموضوع على محمل الجد: اتصل بالشخص وأعبر له عن قلقك العميق بشأن حالته. أظهر له أنك مهتم ومستعد للتحدث والاستماع.

استمع بتفهم: قد يشعر الشخص بالعزلة واليأس. قم بالاستماع إليه بتفهم ودون أن تحكم عليه. دعه يعبر عن مشاعره وتجاربه بحرية.

أظهر التعاطف والدعم: أعبر للشخص عن تعاطفك ودعمك الكامل. أكد له أنه ليس وحده في مواجهة مشاكله وأنك مستعد لمساعدته في البحث عن حلول.

تحدث بصدق عن التداعيات: أوضح للشخص تداعيات الانتحار على حياته وعلى الأشخاص المحيطين به وأهمية الحياة وفرص التحسن والشفاء.

قدم المساعدة المباشرة: إذا كنت تعتقد أن الشخص على وشك الانتحار، لا تتردد في الاتصال بالخدمات الطارئة المحلية أو الإبلاغ عن الحالة إلى الجهات المعنية.

تشجيع البحث عن مساعدة محترفة: حث الشخص على طلب المساعدة من محترفي الصحة النفسية، مثل الأطباء أو المستشارين النفسيين أو خطوط المساعدة المتاحة في منطقتك.

بقاء معه: حاول أن تكون متواجدًا للشخص ودعمه. قد يكون الشعور بالوحدة والعزلة عاملاً مؤثرًا في الانتحار، لذا حاول أن تظل على اتصال وتعرض الدعم المستمر.

لا تتجاهل التهديد: إذا تلقيت تهديدًا مباشرًا للانتحار، فتعامل معه بجدية فائقة وابحث عن الدعم الفوري من الجهات المناسبة.

مهم جدًا أن تتخذ إجراءات عاجلة وتعمل مع المحترفين المؤهلين لتقديم الدعم والمساعدة للشخص المعني. لا تتردد في الاتصال بخط المساعدة الوطني للانتحار أو خدمات الطوارئ في منطقتك للحصول على تقديم المساعدة الملائمة في هذه الحالة. يُرجى الاتصال بمركز الطوارئ المحلي أو الاتصال بأحد الأشخاص الموثوق بهم في القرب منك للحصول على المساعدة اللازمة.

الإنتحار خطر الانتحار شخص يحاول الانتحار تعاطفك تداعيات الانتحار مساعدة محترفة الصحة النفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

إنتاج موسم جديد من البصل.. والحكومة تستعد لإعادة تصديره| ماذا عن أسعاره المستقبلية؟

موضوعات متعلقة

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

دعاء الإسراء والمعراج .. ردده يصب عليك الرزق والخيرات صبا ويصرف عنك المصائب

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

ترشيحاتنا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

انخفضت 325 ألف جنيه ..أسعار فيات 500X وتيبو 2024 الجديدة

صعوبة المرحلة القادمة .. إعلامي يوجه نصيحة لـ حسام حسن

يستخدم لأغراض إرهابية.. روسيا تكشف موقفها من حظر تطبيق تليجرام في البلاد

الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات من حالة الطقس في المحافظات |تفاصيل

رغم رغبة حسام حسن.. شوبير يكشف سبب استبعاد عبدالله السعيد من المنتخب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

فيديو

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ