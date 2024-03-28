ريهام عبد الغفور أول الحضور في عزاء والدة الفنانة الأردنية رولين القاسم

أقيم أمس عزاء والدة الفنانة رولين القاسم، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.



أثناء استقبال رولين القاسم، المعزين، انهارت، وحاول الجميع تهدئتها.

وحرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على أن تكون أول الحضور في عزاء والدة رولين القاسم، فهي صديقتها المقربة.

و أيضاً حرص عل الحضور مني ذكي ، محمد ممدوح ، السناريست تامر حبيب و غيرهم من الفنانين.



و يذكر أن كانت رولين القاسم، أعلنت وفاة والدتها، قبل يومين، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "أمي ماتت".

الفنانة رولين القاسم، ممثلة أردنية، اسمها بالكامل رولين وضاح القاسم، تخرجت في الجامعة الأمريكية، قسم مسرح إخراج وتمثيل، وشاركت في مسلسلات سرايا عابدين، وأهل كايرو، وغيرهما.

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