هبة مجدي تخطف الأنظار بفستان محتشم| شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

ظهرت هبة كجدي في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون البيج الذي مزج بين مجموعة من الألوان المتناسقة.

لم تبالغ هبة مجدي في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.