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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ايمان البكش

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية: “يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، مقدرين بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به أبناء القوات المسلحة البواسل لإعلاء كلمة الوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم”.

وأضافت: “داعين الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة البواسل ويحقق آمالها فى الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. وكل عام و فخامتكم وشعب مصر بخير وسلام”.

التنمية المحلية منال عوض الرئيس السيسي ذكرى ثورة 23 يوليو

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