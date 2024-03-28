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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حذرت من كثرة الأزمات.. إعلامي يكشف سلبيات كثيرة بعد معسكر منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك إيجابيات كثيرة من معسكر منتخب مصر خلال التوقف الحالي رغم الخسارة من كرواتيا في نهائي كأس العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن الهدف كان الاستفادة الفنية، وظهرت حالة من الانسجام "الشخصي" بين حسام حسن وباقي اللاعبين، لكن لم يحدث التأقلم والتجانس الفني.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كما أن هناك العديد من السلبيات بـ منتخب مصر ، ولم يظهر هناك أي شئ فني جديد، وكان هناك تراجع في الأداء، ولم يحدث تطور على مستوى الدفاع أو ظهر لاعب جديد نستطيع القول أنه سيتم الاعتماد عليه مستقبلا".

وتابع: "لم يظهر أي عنصر مؤثر في المراكز التي تعاني مثل الظهير الأيسر، ولم يحصل محمد شكري على الفرصة، كما تلقينا أهداف كثيرة من كرات ثابتة، بينما سجلنا 3 أهداف من كرات ثابتة أيضا ولم يكن هناك جمل فنية واضحة".

وأضاف: "هناك اندفاع والأداء عشوائي في كل خطوط الملعب دفاع ووسط وهجوم، وظهرت مشاكل كثيرة للغاية، والحقيقة أن الجمهور المصري تلقى صدمة كبيرة بعد الخسارة".

وأكمل: "تم ايقاف الدوري المصري وبدأ المعسكر مبكرا 5 أيام ولم يكن لذلك أي داعي، وكانت هنالك حالة غضب عارمة من الجمهور ضد الجهاز الفني بقادة حسام حسن، وظهرت مشاعر غاضبة من الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وزاد: "كان هناك استحواذ كبير من منتخب كرواتيا على مجريات اللقاء، ووصلوا لمرمى منتخب مصر بسهولة، واللعب بروح يتطلب بذل مجهود كبير في المستطيل الأخضر، وليس مجرد (صراخ) فقط داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "حذرت حسام حسن أن كل مشكلة أصبحت تتحول إلى (طرفين)، سواء مع محمد صلاح أو الأهلي أو الزمالك، ولن يدخل في كل هذه الصراعات وسيكمل مهمته مع منتخب مصر".

معسكر منتخب مصر منتخب مصر محمد شكري حسام حسن محمد صلاح الأهلي أو الزمالك

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