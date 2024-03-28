إطلاق نار على حافة إسرائيلية في الأغوار وإصابة 3 مستوطنين |شاهد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار استهدف حافلة إسرائيلية كانت بها مجموعة مستوطنين في شارع 90 قرب العوجا في الأغوار.

ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أصيب مستوطن في عملية إطلاق نار التي استهدفت الحافة.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع عملية إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب العوجا في الأغوار.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، إن هناك إصابتين في عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة للمستوطنين قرب العوجا في الأغوار.

وأضافت وسائل إعلام اسرائيلية، أن منفذي عملية إطلاق النار انسحبوا من المكان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الإصابات في عملية إطلاق النار قرب العوجا بالاغوار إلى 3 أحدهم خطيرة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنه تمت إصابة 3 مستوطنين أحدهم إصابته من متوسطة إلى حرجة جراء إطلاق نار في الأغوار بـ الضفة الغربية.

https://x.com/rama_malik22/status/1773227124083593669?s=20