35 جنيها للكيلو.. أسعار الأرز فى السوق تعرف عليها

ننشر اسعار الأرز الشعير والأبيض الذى يشهد استقرارا بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الارز في جميع فروع معارض ومنافذ أهل رمضان بكافة محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وتولى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القيام بمتابعة الأعمال في المواني المصرية للتأكد من الإفراج عن السلع المركونة فيها.

ويرصد “ صدى البلد” اسعار الارز بانواعه وهى كالتالى :



أسعار الأرز للجملة اليوم

أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية تسجل 18,500 جنيه للطن.

و أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليبلغ سعر الطن 17,500 جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 28,500 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ارتفاعًا لنحو 27,000 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو 35 جنيهًا للمستهلك.