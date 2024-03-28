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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأطفال مجانا .. ننشر أسعار دخول الشواطئ العامة بالغردقة فى العيد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تستعد محافظة البحر الأحمر بكل حماس لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تتوقع السلطات المحلية وصول آلاف المصريين للاستمتاع بأجواء العطلة في مدينة الغردقة.

وفقًا لتوقعات خبراء السياحة، من المتوقع أن تسجل مدينة الغردقة أعلى معدلات إشغال سياحي منذ بداية العام الحالي، خلال فترة عيد الفطر المبارك، مما يعكس جاذبية هذه الوجهة السياحية المتميزة.

وفي هذا السياق، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تعليماته لمديري الشواطئ العامة والخاصة والفنادق بزيادة عدد المنقذين، بهدف حماية حياة المواطنين وزوار المدينة. كما تم وضع علامات ارشادية لتحديد الأماكن المخصصة للسباحة، بهدف تعزيز السلامة العامة.

يُذكر أن منتجع العائلات 3، المعروف سابقًا بالشاطئ العام رقم 4 أو شاطئ ميريت، قد شهد تطويرًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم افتتاحه بتكلفة تجاوزت الـ 30 مليون جنيه، بهدف توفير منصة ترفيهية متميزة للزوار بأسعار مخفضة، حيث بلغت تكلفة تذكرة الدخول 20 جنيه للفرد، مع إعفاء الأطفال دون الـ 12 من الرسوم.

من جانبه، أكد أشرف فؤاد، مدير عام الشاطئ، أن منتجع العائلات 3 سيفتح أبوابه خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتمتع بسعة استيعابية تصل إلى 4000 كرسي، مع توفير 12 منقذًا لمراقبة السباحين وضمان سلامتهم.

ويضم الغردقة ثلاثة شواطئ رئيسية، تابعة لديوان عام محافظة البحر الأحمر، تقدم تجارب متنوعة للسياح، بما في ذلك منتجع العائلات 1 ومنتجع العائلات 2، اللذان يتيحان فرصة استمتاع الزوار بمناطق الاستجمام والترفيه بأجواء آمنة ومريحة.

من جانبه، قال أحمد فؤاد، مدير إسعاف البحر الأحمر، إن الجهات المعنية تكثف جهودها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لزوار الشواطئ، من خلال توفير سيارات الإسعاف في كل شاطئ، لضمان استجابة فورية في حالات الطوارئ مثل الغرق والإصابات البسيطة.

يأتي هذا الترتيب في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز القطاع السياحي وجعل مصر وجهة سياحية مفضلة عالميًا، من خلال توفير بيئة آمنة ومريحة للزوار خلال العطلات والمواسم السياحية.

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