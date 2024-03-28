بيجمع فلوس .. شاب يسرق حسابات الفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من إضطلاع أحد الأشخاص بسرقة الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الإجمتاعى "فيس بوك" وإنتحال صفاتهم وإستغلالها فى تحويل مبالغ مالية من معارفهم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحافظة القليوبية ، وبحوزته (4 هواتف محمولة- 38 شريحة - مبلغ مالى- كمية لمخدر الحشيش) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الوقائع المُشار إليها.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع المشار اليها بقصد تحقيق مكاسب مالية بطرق غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية