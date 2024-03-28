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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رحيل الحلقة الثالثة .. تعرف علي مواعيد العرض والقناة الناقلة

رحيل
رحيل

يعرض اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل “ رحيل ” ، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري ،  ويعرض بشكل حصري علي قناة أبو ظبي . 

 

مسلسل رحيل يعرض في الثامنة مساءًا علي قناة أبو طبي الفضائية ، كما من المقرر ان تطرح الحلقات علي تطبيق القناة . 

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أحداث مسلسل رحيل 

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة  بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع  ومحمد امام  في فيلم " أبو نسب ". 

 

مسلسل رحيل مسلسل الحشاشين محمد كيلاني مسلسل حق عرب محمد عبد المعطى الفنانة ياسمين صبري

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