ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمين على ذلك النشاط الإجرامى .

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حيازة (سائق) أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (فرد محلى وطلقتان) وإعترف بتحصله على المضبوطات من (خفير خصوصى "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة) تم ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.