طقس صعب وغيابات مؤثرة.. أبرز تصريحات كولر قبل لقاء سيمبا التنزاني

شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي أبرز تصريحات المدير الفني مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سيمبا التنزاني.

وقال مارسيل كولر: "سيمبا منافس قوي، لدينا ثقة في عناصر الفريق ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا في مباراة الغد، نخوض مباراة في ظروف طقس صعبة، وهناك غيابات مؤثرة ".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء (بتوقيت القاهرة) الجمعة 29 مارس الجاري على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.