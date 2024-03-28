بمفاجأة قوية.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء مودرن فيوتشر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مفاجآت قبل لقاء الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يضاعف المكافآت للاعبيه قبل مباراة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية”.

تأكدت جاهزية لاعب الفريق الأول في نادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، لمواجهة فريق مودرن فيوتشر المقررة في الساعة التاسعة مساءً يوم الأحد المقبل، على ملعب السلام، ضمن ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

خاض زيزو برنامج تأهيلي مكثف بعد تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، وشارك في التدريبات بعد الاطمئنان على جاهزيته من الناحية الطبية بإشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

بالنسبة للإصابات، يواصل محمد أشرف روقا أداء برنامج التأهيل بسبب إصابته في العضلة الخلفية، بينما سيغيب السنغالي إبراهيما نداي عن المباراة بسبب مزق في العضلة الضامة.