415.8 مليار جنيه تمويلات الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال الربع الرابع لـ2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 415.85 مليار جنيه.

واستحوذ نشاط إصدارات الأسهم على المرتبة الأولى بإجمالي 284.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات) نحو 38.6 مليار جنيه، تلاه نشاط التأجير التمويلي بإجمالي تمويلات بلغت 38.9 مليار جنيه.

وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 23.6 مليار جنيه، وصلت قيمة التمويل الاستهلاكي نحو 14.2 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التمويل العقاري نحو 3.7 مليار جنيه.