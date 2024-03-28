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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 1081 كيلو أغذية متنوعة فاسدة في حملة لمراقبة السلع بالدقهلية |صور

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية بإشراف الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل مديرية  الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، عدة حملات تفتيشية على 158 منشأة تبين أن 50 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، عن أن الحملات تمكنت من تحرير 114 محضراً وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1081  كيلو من أغذية متنوعة و211 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد “مكين”، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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