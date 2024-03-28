إزالة 242 مخالفة استزراع سمكي على مساحة 1281 فدانا ببورسعيد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال لقائه بمحافظ بورسعيد اليوم، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تمكنت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

ولفت إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة .

و تناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها جهود المحافظة خلال شهر رمضان المعظم ، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، و ذلك من خلال إقامة العديد من معارض بيع السلع الغذائية بمراكز و أحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ، بالإضافة الي التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وفي أجازة عبد الفطر لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن .

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن البورسعيد، أكد محافظ بورسعيد أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة و دقة أداء الخدمة، متطرقا للحديث عن مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقاً لأعلى معايير الدقة والشفافية، حيث إستقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من أهالي الحي، جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز ، مؤكداً علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريباً ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.