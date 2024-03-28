عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 242 مخالفة استزراع سمكي على مساحة 1281 فدانا ببورسعيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال لقائه بمحافظ بورسعيد اليوم، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة فيما يخص التصدى للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات. 

وشدد  الوزير، على ضرورة متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة بورسعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حالات البناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، ورصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد والتعامل الفورى معها لمنع ظاهرة البناء العشوائى والمخالف، ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظة، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

ومن جانبه، أوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تمكنت خلال المرحلتين الأولي والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، في إزالة ٢٤٢ مخالفة استزراع سمكى بمساحة ١٢٨١ فدانا والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات. 

ولفت إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة على المجاري المائية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وتحرير محاضر تبوير لضمان عدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء .

وأشار محافظ بورسعيد إلي أن هناك توجيهات من القيادة السياسية  بسرعة إزالة التعديات على ممتلكات وأراضي الدولة  واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الدولة .

و تناول اللقاء أيضاً عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها جهود المحافظة خلال شهر رمضان المعظم ، في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء ، و ذلك من خلال إقامة العديد من معارض بيع السلع الغذائية بمراكز و أحياء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ، بالإضافة الي التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطرى والصحة والأجهزة الأمنية بالمحافظة لتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وفي أجازة عبد الفطر لرصد أية ممارسات احتكارية ومخالفات بيع وتداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية والمطاحن لضمان توفر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن .

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن البورسعيد، أكد محافظ بورسعيد أن كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تحولا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن في ظل منظومة التحول الرقمي والتي ساهمت في سرعة و دقة أداء الخدمة، متطرقا للحديث عن مركز تراخيص المحال العامة الموحد بحي المناخ، والذي ساهم في تنظيم العمل بمنظومة إصدار التراخيص وفقاً لأعلى معايير الدقة والشفافية، حيث إستقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد منذ مطلع شهر  يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من  أهالي الحي، جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز  ، مؤكداً علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريباً ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

هشام امنة التنمية المحلية السيسي المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتابع جهود وحدات تكافؤ الفرص بالجيزة وشمال سيناء لتوعية المرأة

ترشيحاتنا

أونروا: قوافلنا الغذائية منعوها من الوصول إلى شمال غزة والمجاعة وشيكة

بتليفونك القديم وبدون كاميرا.. 3 تطبيقات تراقب منزلك

تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التتزاني قبل لقاء الغد

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة

كولر يوجه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة للاعبيه قبل لقاء سيمبا التنزاني

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض مصر لـ زلزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. إطلاق Galaxy Book4 بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ