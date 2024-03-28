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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال القاهرة الكلية 6 متهمين في أكبر قضية للاستيلاء علي أموال صندوق للتأمينات خاص بالعاملين في شركة شبرا للصناعات الهندسية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين  اشتركوا مع موظف عام حسن النية ( مدير عام هيئة الرقابة المالية ) بطريق المساعدة في تزوير محررات رسمية هي مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات الخاصة بصندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات
الهندسية لدي البنك حال كون الأخير المختص بتحريره وتوقيعه وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خاطبه المتهم الأول بموجب محاضر مزورة لاجتماعات مجلس إدارة الصندوق - محل الاتهام الثالث- بالموافقة علي تسييل شهادات الصندوق لدي البنك للإعتداد بما أثبت بهم من بيانات مزورة بقصد إستعمالها فيما زورت من أجله علي خلاف الحقيقة فقام الموظف المختص بمخاطبة هيئة الرقابة المالية بذلك فوقعت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.

 
كما أن  المتهمين من الثاني إلى السادس اشتركوا مع المتهم الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي : محاضر اجتماع مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بشركة شبرا للصناعات الهندسية ، بأن اتفقوا فيما بينهم علي تزويرها فاصطنعها المتهم الأول علي غرار الصحيحة وزيلها بتوقيعات عزاها زوراً لأعضاء مجلس إدارة الصندوق المار بيانه ، واستعملها بأن قدمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري لتسييل الشهادات البنكية الخاصة بالصندوق ، ثم قام بتزييل الشيكات البنكية الخاصة بالصندوق بتوقيعات عزاها زورا لرئيس مجلس إدارة الصندوق واستعملها المتهمون بتقديمها للبنك الأهلي المصري للاستيلاء علي أموال الصندوق محل الاتهام اللاحق بالتحقيقات كما توصلوا للاستيلاء علي أموال بمبلغ ٣٥٢٨٧٦٤٦١ جنيها 
 

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إحالة المتهمين بالاستيلاء على أكبر صندوق للتأمين بشركة شبرا للصناعات الهندسية للمحاكمة


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