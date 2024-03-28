تعبت من الضغوط..11 حيلة غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي

يعد الاجهاد العصبي من اكثر المشكلات الصحية التي أصبحت شائعة في العصر الحديث ويسبب مضاعفات عديدة

الإجهاد العصبي هو شعور طبيعي ناتج عن ضغوطات الحياة اليومية و لكن عندما يصبح مزمنًا، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتنا الجسدية والنفسية.

ويتسبب الإجهاد العصبي في فقدان التركيز وعدم القدرة على المذاكرة أو أداء مهام العمل فضلا عن الشعور بالتعب الشديد.



ونعرض لكم طرق غير تقليدية لعلاج الإجهاد العصبي من خلال خطوات عملية ذلك وفقا لما جاء في موقع Psychology Today.

النوم الكافي: قلة النوم تزيد من الشعور بالتوتر و ينصح بالحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.



التغذية السليمة: تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة.



ممارسة الرياضة: ممارسة الرياضة بانتظام تُحسّن المزاج وتُقلّل من التوتر و30 دقيقة من النشاط البدني معظم أيام الأسبوع كافية.



تقنيات الاسترخاء: ممارسة تمارين التنفس العميق، والتأمل، واليوجا، واليوجا nidra، كلها تقنيات فعالة للتخلص من التوتر.

التفكير الإيجابي: التركيز على الأفكار الإيجابية بدلاً من التركيز على الأفكار السلبية.



الامتنان: كتابة قائمة بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها كل يوم تقلل من الإجهاد العصبي



تحديد الأولويات: تحديد الأهداف المهمة والتركيز عليها بدلاً من المهام غير المهمة.



التعلم من الأخطاء وتقبلها كجزء من عملية التعلم بدلا من جلد الذات لأنه يسبب الإجهاد العصبي



العلاج النفسي: يمكن للعلاج النفسي أن يساعدك على تعلم كيفية التعامل مع التوتر بشكل أفضل.



العلاج الجماعي: يمكن للعلاج الجماعي أن يوفر لك الدعم والمساندة من أشخاص آخرين يمرون بتجارب مماثلة.



الأدوية: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية مضادة للاكتئاب أو القلق.