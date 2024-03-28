تحذير من البيض الفاسد.. وعلامات تكشف عدم استخدامه

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري تحذيرات عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، تضمنت ألوان البيض الغريب.

وقالت سماح نوح في منشورها: "ظهور ألوان غريبة في بياض وصفار البيض يدل على وجود تلوث ووجود حشرات وقوارض مع سوء تهوية، أو استخدام اعلاف بعضها رديء وفقير بالعناصر الهامة او وجود تعفن فطري وبالتالي سموم فطرية أو استخدام إضافات أعلاف بنسب غير متزنة مثل الخمائر او الأملاح او الصبغات.

وأضافت: ممكن يكون خطأ في عملية السلق او التخزين او الغسيل ثم التخزين وهذا خطأ والصح غسيل قبل الاستعمال.



وحذرت نوح من البيض المكسور لسهوله وصول الميكروبات له وخصوصا الـ salmonella.

لذلك لا تغسل البيضة، ثم تقوم بتخزينها ويكتفي بمسحها فقط لأن الغسيل يقضي علي الطبقه التي تحمي القشره لأن القشرة مسامية.

وقالت سماح في منشورها: "ممنوع منعا باتا نقع البيض ثم تخزينه اما إذا كان البيض يتشقق بسهوله وتنكسر القشره دل ذلك علي رداءه البيضه ويكون فرز تالت وسيئ.

أما عن البيض المجعد بيكون درجه ثانيه وذلك بسبب سيوله البياض(egg white) مما يشكل صعوبه علي الجهاز التناسلي في تكوين ونمو القشره.

كما ان اللون الأصفر أو البرتقالي لاشي فيه ويرجع إلي زياده نسبه الكاروتين وجودته سليمه

البيض الأبيض والأحمر يرجع الاختيار لذوق المستهلك وكلاهما سليم ولا شي فيهم، بيض مزارع يرجع الاختلاف الي اختلاف السلالات والاعلاف ونظم التربية.

وجود نقطه دم في البيض لايعني أي ضرر ويرجع ذلك لتمزق بعض الشعيرات الدمويه داخل المبيض، منقطقة سيجما وهو عادي.

احذر أكل البيض النىئ لاحتماليه الاصابه بالسالمونيلا، وكذلك وجود ماده الافيدين التي تمنع امتصاص الBiotin.....وممكن تسمم غذائي

وإذا كان لون البياض أسود أو أخضر فإن البيضه فاسده لا تؤكل

إذا قمت بسلق البيضه ورأيت الصفار لونه أخضر إلي حد ما فإن ذلك يدل علي وجود عنصر الحديد في الماء أو زياده وقت السلق ع النار. مع الارتباط بالكبريت بالبيضه ينتج كبريت الحديدوز لونه اخضر.