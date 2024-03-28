مفاجأة .. نجم أردني على رادار ليفربول بديلا لـ محمد صلاح

وفقًا لتقارير صحفية، يفكر نادي ليفربول الإنجليزي في ضم النجم الأردني موسى التعمري، الذي يلعب في صفوف نادي مونبلييه ويمثل منتخب الأردن، كبديل محتمل للدولي المصري محمد صلاح.

وذكر موقع "أنفيلد ووتش" الإنجليزي أن إدارة ليفربول ترى في التعمري صفات مماثلة لصلاح، حيث يلعب على الجناح الأيمن ويمتاز بمهارات فنية عالية واستخدام القدم اليسرى.

ومع تعيين مارك هيوز كمدير رياضي جديد للفريق، لم يتضح بعد ما إذا كان ليفربول سيقدم عرضًا لضم التعمري في الوقت الحالي، خاصة مع انتظار الخطوات الأولى من هيوز التي قد تشمل تعيين مدرب جديد للفريق خلفًا ليورجن كلوب.

ومن المعروف أن التعمري لفت أنظار الأندية المختلفة بعد تألقه في كأس آسيا، حيث قاد منتخب الأردن للوصول إلى النهائي، ويُعرف بلقب "ميسي الأردن" بسبب موهبته ومهاراته البارزة في الملعب.