اتفاق مصري سعودي لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في مصر

أعلنت شركة أديس القابضة بالسعودية عن توقيع اتفاق مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن خدمات طويلة الأجل لزيادة إنتاج حقول بترول متقادمة في مصر.

وقالت الشركة في بيان وفق ما نقلته "العربية" السعودية إنها وقعت اتفاقية مع شركة السويس للزيت "سوكو" وشركة شقير البحرية للزيت - أوسوكو" التابعتين للهيئة المصرية العامة للبترول ضمن تحالف مع شريك محلي في مجال التنقيب وإنتاج النفط وذلك لتشغيل ورفع إنتاجية حقول كبرى متقادمة في مصر.

وذكرت أديس أنها تخطط لاستثمار 30 مليون دولار (112.5 مليون ريال) لشركة سوكو، و36 مليون دولار (135 مليون ريال سعودي) لشركة أوسوكو خلال السنوات الثلاث الأولى من الاتفاقية بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج ويرتبط جدول دفعات الاستثمار بمستويات الزيادة المتحققة في معدلات الإنتاج.

ويتراوح نصيب التحالف من الزيادة في الإنتاج ما بين 61 و72% حسب الإنتاج الإجمالي من براميل النفط وبسعر استرشادي للبرميل يحدد وفقا لأسعار السوق.