الناقد الفني علي الكشوطي يحلل أسباب نجاح مسلسل لحظة غضب

قال الناقد الفني على الكشوطي، إنّ مسلسل لحظة غضب تناول المرأة المقهورة بطريقة مختلفة، مشددًا على أن هذا الأمر مفتوح للنقاش دائما، سواء في السينما أو التلفزيون.

وأضاف الكشوطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة النشرة الفنية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تناول المسلسل لهذا الأمر مختلف، من حيث الإثارة بداية من أول حلقة حتى النهاية، وهناك اختلاف على مستوى تنفيذ المشروع وشكله على الشاشة وطريقة التصوير والسيناريو والحوار وقفلات الحلقات".

واقع الحياة

وتابع الناقد الفني: "كل تلك التفاصيل جعلت مسلسل لحظة غضب لا يشبه أي مسلسل آخر ناقش نفس الأمر، وهذا المسلسل من واقع الحياة، فهناك نساء مقهورات وأزواج يقهرون أزواجهم ويضغطون عليهن ويتعاملن معها على أنها أقل منه وهو المتحكم فيها ويقلل من كرامتها وشخصيتها وهذا الأمر موجود في العالم كله وليس دولة دون أخرى".

