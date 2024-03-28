عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناقد الفني علي الكشوطي يحلل أسباب نجاح مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

قال الناقد الفني على الكشوطي، إنّ مسلسل لحظة غضب تناول المرأة المقهورة بطريقة مختلفة، مشددًا على أن هذا الأمر مفتوح للنقاش دائما، سواء في السينما أو التلفزيون.

وأضاف الكشوطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة النشرة الفنية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تناول المسلسل لهذا الأمر مختلف، من حيث الإثارة بداية من أول حلقة حتى النهاية، وهناك اختلاف على مستوى تنفيذ المشروع وشكله على الشاشة وطريقة التصوير والسيناريو والحوار وقفلات الحلقات".

واقع الحياة

وتابع الناقد الفني: "كل تلك التفاصيل جعلت مسلسل لحظة غضب لا يشبه أي مسلسل آخر ناقش نفس الأمر، وهذا المسلسل من واقع الحياة، فهناك نساء مقهورات وأزواج يقهرون أزواجهم ويضغطون عليهن ويتعاملن معها على أنها أقل منه وهو المتحكم فيها ويقلل من كرامتها وشخصيتها وهذا الأمر موجود في العالم كله وليس دولة دون أخرى". 
 

التلفزيون القاهرة الإخبارية تلفزيون قناة القاهرة الإخبارية لحظة غضب مسلسل لحظة غضب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

ترشيحاتنا

مصر من أفضل ثلاث وجهات سياحية في العالم لقضاء الإجازات خلال 2024

العدل الدولية تأمر إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دخول المساعدات غزة

افتتاح استوديو المحتوى التعليمي الجديد بالتعاون مع اليونسكو بالأكاديمية المهنية للمعلمين

آيتن عامر: منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك.. وشيخ العرافين يكشف السبب

فضائل العشر الأواخر والتماس ليلة القدر.. موضوع الجمعة الثالثة من رمضان 2024

إستونيا ترسل جنديا واحدا لمحاربة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ