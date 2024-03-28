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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آيتن عامر: سمية الخشاب طيبة وجدعة .. وهذا سر سوء التفاهم بيننا

ايتن عامر وسمية الخشاب
ايتن عامر وسمية الخشاب

واجه شيخُ العرافين الفنانةَ آيتن عامر، على الهواء، وسألها عما إذا كانت تصالحت مع الفنانة سمية الخشاب، حيث أكدت أن سوء الفهم الذي كان بينهما انتهى.

وقالت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "آه اتصالحنا"، ليرد عليها شيخ العرافين ضاحكا: "متأكدة؟! بس اللي جوه جوه".

وواصلت الفنانة: "لأ لأ والله أبدا، شيخ العرافين يسألني عن سمية الخشاب، متخانقناش لكن حدث سوء تفاهم، وقالت إنني أقلدها وارتديت فستانا بعدما ارتدته، لكني رددت.. هي إنسانة وطيبة وجدعة جدا، لكن تعليق لها أثار غضبي وهو أنني أقلدها .. الموضوع خد وقته وخلص، وعموما أنا لبسته بعدها بس مكنتش شفته لما لبسته".
 

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