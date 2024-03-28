عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قلع الحجر الحلقة 18.. محمد رياض يأخذ بثأر ابنه من الشواكيش

محمد رياض
محمد رياض

شهد مسلسل قلع الحجر الحلقة 18 تطور جديد فى الأحداث حيث يسعى فرماوى "محمد رياض" إلى الثأر من عائلة الشواكيش بعد قتل ابنه.

وتحاول روحية "سوسن بدر" ان توقف فرماوى عما يدور فى راسه تجاه الشواكيش مؤكدة له انهم ليس لهم ذنب فى قتل ابنه ولابد من وقف بحور الدم لأخذ الثأر بين العمامرة والشواكيش.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

عبدالعزيز مخيون قلع الحجر محمد رياض مسلسل قلع الحجر منى عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

كسوف الشمس .. وقته وكيفية صلاته.. 5 أمور فعلها النبي تفك الكرب

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

حرب شاملة مع لبنان.. تحرك عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

المداح 4 الحلقة 19.. حمادة هلال يحاول الوصول إلى ميراثه

بـ 100 راجل الحلقة 18.. محمد مهران يهدد زوجته

المداح 4 الحلقة 18.. القبض على حمادة هلال وظهور يسرا اللوزى وأحمد بدير

مسلسل ب 100 راجل الحلقة 17.. سمية الخشاب ترفض قتل شقيقتها

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

بحضور محمد حماقي.. أيمن بهجت قمر يقيم إفطارا للموسيقيين

حلا شيحة تنشر صورا من مشاهدها مع خالد النبوى في إمبراطورية ميم

سمية الخشاب تكشف سر تعاونها مع محمود حمدان وإبرام نشأت

ترشيحاتنا

زيلينسكي يناقش مع رئيس مجلس النواب الأمريكي حاجة أوكرانيا لاستمرار المساعدات

بيومي فؤاد: إحنا بتوع فلوس.. بروح السعودية أشتغل وباخد المقابل

ليلة 19 رمضان.. آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يشهدون التراويح بالجامع الأزهر

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الفلسطينية الجديدة

خلال لقائه لجنة مخرجات الحوار الوطني.. مدبولي يؤكد على تنفيذ توصيات المرحلة الأولى

توجيه حكومي جديد بشأن تنفيذ 135 توصية من مخرجات الحوار الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من بعض.. إفطار أخوات حلا شيحة العائلي يشعل السوشيال ميديا

أكتر أبراج هتدى عيدية كبيرة.. هل تعرف أحدا منهم

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

فيديو

مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ