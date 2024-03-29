وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن كعنصر رئيسي في التنمية، مشيرا إلى أنه حتى المواطن المصري بالخارج جزء من ذلك.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الدولة المصرية محاطة بالنزاعات من كل جانب، ولكن على الرغم من ذلك يتم تحقيق نجاحات كبيرة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المواطن المصري ثقافته واحدة ومع الأزمات، يعمل على الحفاظ على مدخراته، ولكن مع تحسن وضع الإقتصاد المصري، والسياسات النقدية عمل المصريين بالخارج على التحويل.