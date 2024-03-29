إعلان أورنج يتصدر "التريند" في رمضان 2024

تصدر إعلان شركة أورنج مصر للاتصالات قوائم الترند على منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان لعام 2024، محققًا أرقامًا قياسية غير مسبوقة.

الإعلان، الذي أطلقته الشركة مع بداية الشهر الكريم، اكتسب شهرة واسعة خاصةً على منصات الفيديو القصيرة والموسيقى، حيث احتل الصدارة على تيكتوك ويوتيوب في أول أسبوعين من إطلاقه.

ولم يقتصر الأمر على التصدر فحسب، بل تجاوز الإعلان حاجز النصف مليون فيديو على تيكتوك، مما يشير إلى تفاعل جماهيري هائل وانتشار واسع النطاق.

وفقًا للإحصائيات، تجاوزت مشاهدات الإعلان الإجمالية على جميع المنصات الرقم القياسي البالغ 400 مليون مشاهدة.

هذا الإنجاز يعكس القدرة الفائقة لشركة اورنج مصر على خلق محتوى إعلاني يصل إلى قلوب وعقول المستهلكين.

كما تمكن الإعلان من تصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا على منصتي أنغامي وسبوتيفاي، ما يعزز من مكانته كظاهرة ثقافية شاملة تمتد لتشمل الأذواق الموسيقية للجمهور.



يأتي هذا النجاح كشهادة على قوة العلامة التجارية لاورنج وقدرتها على التواصل مع الجمهور المصري بطريقة فعالة وممتعة، خاصة في زمن يتزايد فيه المنافسة على جذب انتباه المستهلكين.