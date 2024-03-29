وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عززت النقد الأجنبي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه عندما حدثت جائحة كورونا تم إغلاق الحدود بين الدول، مما أدى إلى صعوبة في عودة المصريين المقيمين بالخارج، خاصة الدارسين والعمال.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عززت النقد الأجنبي وحققت نجاحا كبيرا

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك مطالبات من المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الدفاع والتي ساهمت في وجود حل للمصريين بالخارج، خاصة في الموقف التجنيدي، والتي قامت بدورها بالتنسيق مع وزارة الخارجية