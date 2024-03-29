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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مروة عيد: سعيدة بالمشاركة في كوبرا وهذا أول دور حقيقي أعمل به.. حوار

صدى البلد

عبرت الفنانة مروة عيد بمشاركتها في مسلسل كوبرا مؤكدة أن الكواليس جميلة و يسودها جو أسري جميل

و التقي موقع صدي البلد مع الفنانة مروة عيد و اليكم نص الحوار


من هي زوزو في كوبرا؟

زوزو هي فتاة شعبية

 


وهل هذه المرة الأولى التي تقدمين فيها دوراً شعبياً؟

آه، أول مرة، يعني مرة عملت مع دكتور شريف صبري حلقة كانت في فيس أبوك سيت كوم، كان حلقة فيها دور شعبي من زمان أوي، بس دور حقيقي في مسلسل دي أول مرة

 


ومع مَن مِن الفنانين ستكون أغلب مشاهدكِ؟

دوري كله مع أحمد فتحي ودنيا ماهر

 

 

 

 

وهذه المرة الأولى التي تقدمين فيها عملاً بهذا الشكل، هل هذا صحيح؟

آه، وأنا مبسوطة جداً بالتجربة، أنا أصلاً أستاذ أحمد شفيق طبعاً اشتغلت معاه كذا مرة، وأنا بحبه جداً ومخرج مبدع  جداً،  ، وأول تجربة ليا مع أحمد فتحي ودنيا ماهر اتنين لذاذ ولطاف جداً، وشعبي كمان، الحاجات لطيفة الحمد لله. و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل


مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، مروة عيد  وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

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