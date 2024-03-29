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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للراغبين في شراء الشبكة.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 29 مارس 2024

 

ويتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .


أسعار الذهب اليوم


سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3514 جنيهًا.

- فيما تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3075 جنيهًا.

- كما وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2635 جنيهًا.

- كما سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2050 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، خلال تعاملات الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.


وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 2194.36 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2193.90 دولار.

وسجل الذهب مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.


ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة في فبراير وهو ما سيحافظ على الوتيرة السنوية عند 2.8 بالمئة.

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أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 3085 جنيها

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أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.67 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.35 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 996.19 دولار للأونصة.

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