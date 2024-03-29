تفاصيل ليلة ساخنة بالحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث في كييف؟

استعرضت "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، كواليس الليلة الماضية، فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما أعلنت الإدارة العسكرية في منطقة كييف إنهاء حالة التأهب الجوي بإسقاط جميع الأهداف الجوية في مشارف المقاطعة.

وأوضح التقرير، أن حاكم بيلجورود، أعلن إسقاط 15 هدفا جويا فوق المقاطعة دون وقوع إصابات، موضحا أن القصف الأوكراني أدى لتضرر مباني سكنية فقط، فيما أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، وأن الهجوم الروسي على منطقة كامينسكي أسفرعن وجود جريح

وسمع دوي صفارات الإنذار في منطقة أوديسا بأوكرانيا، كما دوت صفارات الإنذار في كييف للمرة الثالثة خلال ليلة واحدة، حيث دخلت صواريخ روسية، المجال الجوي لأوكرانيا من جهة الشرق.