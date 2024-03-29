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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الألعاب النارية.. حريق مطعم شهير يسفر عن إصابة سيدتين

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات حريق مركب مطعم على كورنيش العجوزة والذي أسفر عن إصابة سيدتين إحداهما منسق بالجامعة الأمريكية. 

وتبين من التحريات إصابة كل من منسق بالجامعة الأمريكية تدعى "ياسمين.إ" ٤٣ سنة بجرح قطعي بالوجه، و"أميرة.ع"، ٤١ سنة بجرح قطعي بالوجه واليد جراء حادث أعلى مركب مطعم. 

كما فجرت التحقيقات مفاجأة حيث تبين أن سبب الحريق إشعال ألعاب نارية على المركب أدت لنشوب الحريق. 

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ لانشات اطفاء للمساهمة في السيطرة على حريق مطعم اسماك شهير على هيئة باخرة نيلية في منطقة العجوزة. 

وتم الدفع بسيارات الاسعاف لنقل المصابتين الى المستشفى. 

ونشب فجرا حريق بمطعم شهير للأسماك المتواجد بجوار نادي القضاه بكورنيش العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق.

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنشوب حريق بمطعم شهير للأسماك بجوار نادي القضاة بكورنيش العجوزة، وعلي الفور هرعت الحماية المدنية لمقر البلاغ، مدعمين بسيارتين أطفاء، وفرضت كوردون أمني وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

حريق مطعم شهير الالعاب النارية و الشماريخ حريق مركب مطعم كورنيش العجوزة

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