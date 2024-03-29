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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع.. الدولار بـ 47.45 جنيه

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة

تباينت أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات نهاية الأسبوع بينما ارتفع الدولار بنحو 83 قرشا ليسجل في المتوسط 47.45 جنيه مقارنة 46.62 جنيه بتعاملات الأحد الماضي .

وننشر خلال السطور التالية، حركة بيع وشراء العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29 مارس 2024، وفقا لآخر تحديثات من البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.

 

 أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.64 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع، بزيادة 81 قرشا.

ووصل سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك الأهلي اليوم إلى 51.01 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 59.59 جنيه للشراء و 60 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 52.32 جنيه للشراء 52.62 جنيه للبيع .

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع، مقابل 46.70 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 70 قرشا.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 51.01 جنيه للشراء و 51.37 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 59.59 جنيه للشراء و59.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم  52.23 جنيه للشراء 52.50 جنيه للبيع .

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة

سجل  سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي نحو 47.37 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع  مقارنة 46.62 جنيه بتعاملات الأحد الماضي بارتفاع 84 قرشا .

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم إلى 51.06 جنيه للشراء و 51.22 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 59.71 جنيه للشراء و 59.90 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 52.26 جنيه للشراء 52.43 جنيه للبيع.

 

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