جريمة بورسعيد.. طالب يق.تل عامل ديليقرى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده (موظف بالمعاش) قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.