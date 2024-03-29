ملايين الصواريخ .. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم) وبحوزته (مليون و250 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع – دراجة نارية "تروسيكل) داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

كما تم ضبط (شخصين) بمحافظة البحيرة .. وبحوزتهما (355 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وتم ضبط (عاطل) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (6050 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) بمحافظة شمال سيناء.. وبحوزته (27400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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