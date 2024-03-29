عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملايين الصواريخ .. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها .

 نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بمحافظة الفيوم) وبحوزته (مليون و250 ألف قطعة ألعاب نارية - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع – دراجة نارية "تروسيكل) داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز.

كما تم ضبط (شخصين) بمحافظة البحيرة .. وبحوزتهما (355 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). 

وتم ضبط (عاطل) بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (6050 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). 

كما تم ضبط (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) بمحافظة شمال سيناء.. وبحوزته (27400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

IMG_1528
IMG_1528
IMG_1529
IMG_1529
IMG_1530
IMG_1530
أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية العاب نارية تصنيع الألعاب النارية وزارة الداخلية الشواشنة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

انهيار في بورصة السلع| انخفاض أسعار الزيت والمكرونة.. الشاي يتراجع لأول مرة.. والسكر يخسر 15 جنيها

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

ترشيحاتنا

العسومي يطالب بتمثيل أكبر للدول العربية بالأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي

روسيا تعطل قرارًا من مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية.. والسبب

6 أعمال لاغتنام ليلة القدر في رمضان 2024.. خطيب مسجد السيدة زينب يوضحها

رغم قيود الاحتلال.. 125 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ملايين الصواريخ .. ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية قبل العيد

انخفاض جديد.. الزراعة: هبوط أسعار اللحوم البلدي لـ 270 جنيهًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تثير ضجة بسبب ثمن ساعتها| رقم خرافي

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ