أنا اسمي سعيد الهوا.. حكاية مطرب شعبي لمع نجمه بأغنية وجملة

رحل سعيد الهوا مغني المهرجانات الشعبية والذي كان هذا اسم شهرته ولكن اسمه الحقيقي "ممدوح الأصيل"، وخاصة بعد أن اشتهرت أغنيته على مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت شهرته باسم أغنيته.





سعيد الهوا الذي طمس اسم شهرته اسمه الحقيقي "ممدوح الأصيل" وخاصة بعد أن اشتهرت أغنيته على مواقع التواصل الاجتماعي فأصبحت شهرته باسم أغنيته.





و"واحد أمبليه" تلك الجملة التي لا نعرف معنى لها حتى الآن، كانت سببًا في اكتساحه ساحة السوشيال ميديا بقوة في صوة "كوميكس" ومقاطع فيديوهات ساخرة.





ورغم أن الفنان الشعبي ابن كوم الدكة كان يحب الغناء ويزاوله منذ أن كان في عمر الـ 8 أعوام في المدرسة والحفلات المدرسية، إلا أنه اقتصر على الغناء في الأفراح، حتى اشتهر ببعض أغانيه وعلى رأسها "أنا اسمي سعيد الهوا".





لم يرث محبو سعيد الهوا وأبناؤه بعد وفاته سوى 4 ألبومات وهي: شيل ده من ده، استعجال، نصيحة، بكرة تجرب.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.