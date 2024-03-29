كيف يدعم المغرب القضية الفلسطينية؟.. أستاذ علاقات دولية يُجيب.. فيديو

قال الدكتور إدريس لكريني، أستاذ العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية تأتي على رأس الأولويات للدول المغاربية، وما جرى في غزة خلال الآونة الأخيرة مثّل فرصة لإعادة البريق لهذه القضية العادلة من جديد.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية"، أنه لا يمكن نفي الجهود التي تبذل أو المبادرات التي ترمي إلى مساعدة الفلسطينيين والتضامن مع قضيتهم العادلة داخل البلدان المغاربية، وهذا الأمر أصبح ثابتًا في السياسة الخارجية للبلدان المغاربية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر في أوساط الشعوب المغاربية، كما هو الشأن بالنسبة للشعوب العربية وشعوب دول العالم.

وأكد أن الموقف المغربي يعتبر موقفًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، منوهًا بمجموعة من المؤتمرات واللقاءات العربية والإسلامية التي نظمت بالمغرب منذ تفجر هذه القضية، حيث تميزت بحضور كبير من الدول العربية والدول الإسلامية ونجمت عنها مجموعة من القرارات المهمة جدًا في سياق دعم هذه القضية.