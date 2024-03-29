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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاعل كبير مع عروض فرقة فكرة في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

الحديقة الثقافية
الحديقة الثقافية بالسيدة زينب

شهدت الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، الليلة الثامنة من ليالي رمضان الثقافية والفنية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعلى المسرح الكبير قدمت فرقة "فكرة" كورال مركز الجيزة الثقافي بقيادة المايسترو سامح نبيه، باقة متميزة من الأغانى المتنوعة منها "رمضان كريم، قادرين نعملها، مرحب يا هلال، رمضان في جيلنا، دايما مع بعض، فيها حاجة حلوة، اللي تعبنا سنين ف هواه، الليلة الكبيرة، ارسم قلب" وسط تفاعل جماهيري كبير.

واحة الشعراء

وضمن الأنشطة الثقافية المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، استضاف مقهى"نجيب محفوظ" الثقافي، نخبة من الشعراء، ضمن برنامج واحة الشعراء بأمسية شعرية قدموا بها باقة من قصائدهم منها قصيدة "التنورة" إبراهيم معوض، عبد القادر عياد قصيدة "خرافة"، هالة عصفور "عيد الأم"، عبده الشهنوري قصائد من فن الموال، عزيزة الشراكي "بنتشابه"، طارق هاشم "أبي"، حمدى شتا "أنا ما سألت سواك"، أدار الأمسية الكاتب شعبان ناجي، بمصاحبة الفنان حسن زكي الذى قدم باقة من المقطوعات الموسيقية.

الاحتفاء بمسيرة شمس الدين الحجاجي في عطر الأحباب

واحتفاء بمسيرته الكبيرة، قدم د. سامي سليمان لمحة عن الناقد الكبير الراحل د. أحمد شمس الدين الحجاجي، موضحا أنه علم من أعلام الثقافة المصرية، ابن الصعيد الذي درس في جامعة القاهرة  ثم عمل بالتدريس بها وفي عدة جامعات خارج مصر، ثم عاد إلى مصر في منتصف القرن العشربن، وتحدث عن إسهاماته في دراسات الأدب العربي القديم والحديث، والأدب الشعبي، وعن كتابته للشعر والرواية والمسرحية.

وعن السيرة الشعبية أشار أنه جمع نصوص من السيرة الهلالية وأهم الرواة في جنوب وشمال مصر، وكان يقدرهم كتيرا، وله إسهاماته في تقديم وتدريس الأدب الشعبي على مدار ثلاثين عاما، ومن أقواله أن الرواية العربية الحديثة هى بنت السيرة الشعبية.

ويشار إلى أن فعاليات واحة الشعراء وعطر الأحباب تنفذ بإشراف الإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع.

استمرار عروض السيرة الهلالية

قدم الراوي الفنان عز الدين نصر الدين، مجموعة من المواويل والمربعات والمديح النبوي، أعقبه عرض السيرة الهلالية حيث استكمل ما قاله بالأمس عن كلام الأميرة الجاز وحيلتها لدخولها السجن في تونس لزيارة أشقائها مرعي ويونس يحيى، وحديثها مع أبو زيد، ليختاروا بابا من البابين لدخول تونس، وتطرق في الحكي لجمال الأميرة جاز، واختتمت الفقرة بمباراة غنائية فنية، وقدم السيرة الشاعر مسعود شومان.

أنشطة الأطفال

وفى جناح الطفل وذوي القدرات الخاصة استمرت الورش الفنية والثقافية وفقرات اكتشاف المواهب التي تقدمها إدارات التمكين الثقافي والجمعيات، والمواهب، وقصر ثقافة 25 يناير، بجانب معرض كتب وإصدارات قصور الثقافة.

ويقدم البرنامج الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومن خلال الإدارات العامة التابعة لها "الثقافة العامة، التمكين الثقافي، المواهب، الجمعيات الثقافية، النشر" والمشرف التنفيذي للفعاليات بالحديقة أماني شاكر مدير عام المكتبات، بينما تقام العروض الفنية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، وتستمر الفعاليات حتى 20 رمضان.

هيئة قصور الثقافة أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

وتنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ليالي رمضان الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

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