باب رزق يخصص حلقة عن تربية الخيل المصري الأصيل .. فيديو

خصص برنامج " باب رزق " والمذاع على شاشة " دي ام سي " حلقة اليوم عن الخيول المصرية من داخل مزرعة خيول مصرية أصيلة.

وقال الإعلامي يسري الفخراني، إن مصر قادمة بقوة في مجال تربية الخيول، وستكون على الخريطة العالمية في تربيتها.

واستضاف " الفخراني " أحد رعاة الخيول من داخل المزرعة، وصاحب مزرعة الخيول الذي شرح كيف بدأ المشروع من ١٠ سنوات.

وقال صاحب المزرعة " مصطفى خيري " إن مشروعه بدأ بـ " مهرة " وانتظرت أربع سنوات حتى اصبحت فرسة تنتج خيول.

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